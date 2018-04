'NAM loopt niet weg voor verantwoordelijkheid'

ASSEN - De NAM in Assen loopt niet weg voor zijn verantwoordelijkheid als het gaat om schade door aardbevingen.

Het bedrijf reageert daarmee op commotie die is ontstaan in de Tweede Kamer. De NAM gaf eerder aan minder verantwoordelijkheid te willen dragen voor de gevolgen van de gaswinning in Groningen, nu die omlaag gaat.Volgens de NAM zorgt de nieuwe Mijnbouw- en Gaswet ervoor dat het bedrijf nauwelijks nog invloed heeft op de gaswinning. "Daar waar NAM minder controle op kan uitoefenen, kan zij ook minder verantwoordelijkheden voor dragen", zei directeur Gerald Schotman van de NAM eerder in Trouw In een statement op de site van de NAM laat het bedrijf nu weten : "Om elk misverstand weg te nemen, NAM loopt niet weg voor haar financiële aansprakelijkheid voor schade ontstaan door mijnbouwactiviteiten, nu en in de toekomst."Ondertussen zijn Shell-topvrouw Marjan van Loon en directeur Schotman van de NAM ter verantwoording geroepen door de Tweede Kamer, schrijft Trouw . Meerdere partijen willen harde garanties van de bedrijven dat ze zich volledig aansprakelijk achten voor schades die door de gaswinning worden veroorzaakt.