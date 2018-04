Treant Zorggroep blijft inzetten op nieuw ziekenhuis voor complexe zorg

EMMEN - De Treant Zorggroep blijft inzetten op de bouw van een nieuw ziekenhuis in het hart van haar werkgebied. In dat nieuwe ziekenhuis moeten dan acute, complexe en klinische zorg worden aangeboden. De drie huidige ziekenhuizen blijven planbare en minder ingewikkelde ingrepen verzorgen. Dat heeft het personeel vanochtend te horen gekregen.

Carla van de Wiel van de Raad van Bestuur informeerde vanochtend het personeel in het Refaja in Stadskanaal en het Scheper Ziekenhuis in Emmen, vanmiddag gaat ze nog naar het Bethesda in Hoogeveen. "De sfeer bij de eerste bijeenkomst was goed, mensen zijn blij dat er meer duidelijkheid komt", meldt een bron aan RTV Drenthe.Woordvoerder Selma Hoekstra: “Mensen reageren positief en zijn blij dat ze de gelegenheid hebben om vanuit hun expertise mee te denken."Van de Wiel noemde de lancering van de ‘Regiovisie Treant Zorggroep’ het startpunt voor het nieuwe Treant. Het stuk is openbaar en staat op de website van Treant . Personeel, zorgverzekeraars en andere maatschappelijke partijen zoals huisartsen en patiëntenorganisaties kunnen op de denkrichting reageren, waarna het dit najaar wordt vastgesteld.De bouw van een nieuw ziekenhuis (een zogeheten interventiecentrum) is volgens bronnen binnen Treant sneller aan de orde dan tot nu toe werd gedacht. Het zou de bedoeling zijn om het nieuwe ziekenhuis binnen vijf jaar te openen, waarbij een locatie aan de A37 tussen Hoogeveen en Emmen voor de hand ligt. In het stuk is te lezen dat de huidige ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen in 2027 financieel zijn afgeschreven, dat van Emmen in 2037. “Dat betekent dat er dan ruimte ontstaat om te investeren in nieuwe gebouwen”, zo staat te lezen.Treant is van plan om de komende tijd zorg nog meer te clusteren dan nu al het geval is. Ingrepen voor kankerpatiënten komen op één nog onbekende locatie, maar chemotherapie blijft in alle drie de ziekenhuizen. Operaties aan de maag en darmen worden geconcentreerd in Emmen, net als behandelingen op het gebied van hart- en vaatziekten. Operaties aan heupen en knieën worden uitgevoerd in Stadskanaal en Hoogeveen en het Refaja in Stadskanaal gaat operaties doen die nodig zijn bij botbreuken, zo melden bronnen.Hoe het verder gaat met acute operatiezorg is onduidelijk, omdat dat relatie heeft met kindergeneeskunde en verloskunde. Zoals bekend is deze afdeling in Emmen tijdelijk gesloten, vanwege een tekort aan artsen. Eind april wil Treant de knoop doorhakken.Bronnen binnen Treant gaan er vanuit dat deze zorg in het Scheper Ziekenhuis zal komen. Omdat er dan 24 uur per dag artsen en verpleegkundigen paraat moeten zijn is het logisch dat er dan geen acute zorg meer in de avond en nacht is in de twee andere ziekenhuizen. “In feit worden die dagziekenhuizen”, zo vreest een personeelslid.