Zweten voor achtstegroepers: de eindtoets is begonnen De achtstegroepers buigen zich over de eindtoets. (foto: RTV Drenthe/Marjolein Lauret) Lars Oldenbeuving uit Beilen maakt de IEP-toets (foto: RTV Drenthe/Marjolein Lauret)

BEILEN - "Ik eet gezond en ga vroeger naar bed dan anders." Dat is de voorbereiding van Lars Oldenbeuving uit Beilen. Hij zit in groep 8 en buigt zich vandaag over de eindtoets.

Geschreven door Marolein Lauret

Voorheen heette die toets de Cito-toets, maar die bestaat sinds 2015 al niet meer. In plaats daarvan zijn er nu zes verschillende soorten. De basisscholen bepalen zelf welke toets ze afnemen.

Op de school van Lars nemen ze de IEP-toets af. Deze duurt maar twee dagen.



Rustig blijven

Aan het ontbijt neemt de familie Oldenbeuving de spannende dag door van Lars. "Gewoon rustig blijven en goed nadenken", is het advies van moeder Jolanda.



Moeder en zoon zijn wel een beetje zenuwachtig. Ook al zal deze eindtoets de schoolkeuze van Lars niet beïnvloeden. "Ik ga naar het vmbo", zegt hij stellig. "Ik hoop dat de uitslag van deze toets onze schoolkeuze voor Lars zal bevestigen", vult Jolanda aan.



Vijf uur stil zitten

Van negen tot twee uur zit Lars te zweten. "We krijgen eerst taal en eindigen met het moeilijkste: rekenen. Maar ik denk dat het wel goed komt."