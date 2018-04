Deel dit artikel:











Wethouder Dijkstra gaat met pensioen en ontvangt erepenning Wethouder Harry Dijkstra gaat met pensioen en ontving een erepenning (foto: RTV Drenthe)

GIETEN - Wethouder Harry Dijkstra heeft een erepenning gekregen. Vandaag was zijn laatste werkdag als wethouder van de gemeente Aa en Hunze. Burgemeester Piet van Dijk overhandigde de penning.

Dijkstra was van 2010 tot heden CDA-wethouder in Aa en Hunze. "Deze functie en verscheidene nevenfuncties, heeft hij jaren op een bevlogen en betrokken wijze ingevuld", laat de gemeente weten.



Lovende woorden

Burgemeester Piet van Dijk is positief over de wethouder die met pensioen gaat: "Ik ben vereerd Harry Dijkstra te mogen benoemen tot ereburger van onze gemeente. Wij hebben enorme waardering voor al zijn maatschappelijke, politieke en bestuurlijke inzet."



Naast wethouder was Dijkstra onder meer bestuurslid van de synagoge in Emmen. Hij begon zijn carrière als leraar.



Vierde keer

Het is de vierde erepenning die in de gemeente Aa en Hunze is uitgereikt. In september 2009 besloot de raad tot invoering van een gemeentelijke erepenning. "Het is een blijk van grote waardering aan personen of instanties die grote verdiensten voor de gemeente Aa en Hunze hebben getoond", aldus een woordvoerder van de gemeente.