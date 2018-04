Deel dit artikel:











Politie staakt achtervolging op motorrijder die 193 km/u rijdt De politie kon de man later aanhouden (foto: RTV Drenthe)

MEPPEL - Een motorrijder die met 193 kilometer per uur over de N375 bij Meppel scheurde, is zijn rijbewijs voorlopig kwijt. Op de weg is 80 kilometer per uur toegestaan.





Later konden agenten de man in zijn woonplaats aanhouden. Hij is niet alleen zijn rijbewijs kwijt, ook zijn motor is in beslag genomen. En de man heeft bekeuringen gekregen voor een reeks aan verkeersovertredingen.



De motorrijder, een man van 46 uit Hattem, negeerde vervolgens een stopteken van de politie en sloeg op de vlucht. De man reed hierbij zo gevaarlijk, dat de politie het niet zag zitten om de achtervolging door te zetten. Hij reed onder meer over stoepen en tegen het verkeer in.