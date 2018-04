Youtuber doet aangifte tegen oud-politicus wegens verspreiden dierenporno

MEPPEL - YouTuber Sven van der Meulen uit Meppel heeft vanmorgen aangifte gedaan tegen vier mannen die seks zouden hebben gehad met dieren.

De mannen hebben volgens Van der Meulen ook dierenporno verspreid. Een van hen was tot kortgeleden actief als fractievoorzitter van een politieke partij. Waar de man vandaan komt, of van welke partij hij lid is, wil Sven niet bekend maken."Het is nu aan de politie om hier iets mee te doen, maar ik hoop dat mijn aangifte serieus wordt genomen", zegt de YouTuber. "Als zoiets naar buiten komt, maak je iemand leven stuk. Dat vind ik een manier van journalistiek waar ik niet achtersta."Van der Meulen spoorde de mannen op via een website. "Deze is verder niet beschermd en is bedoeld voor homoseksuelen die daar contact met elkaar kunnen hebben. Maar de site wordt misbruikt door mensen die niet daar voor komen, maar voor strafbare zaken als dierenporno."Een woordvoerder van de politie bevestigt dat er aangifte is gedaan: "We gaan de aangifte nu bestuderen en de filmpjes bekijken." Het is niet bekend of de mannen tegen wie aangifte is gedaan bezoek van de politie kunnen verwachten. Seks met dieren is sinds 2010 strafbaar in Nederland.De 21-jarige Sven onderzoekt hoe gemakkelijk het is om op internet in contact te komen met mensen die foute bedoelingen hebben. Op zijn YouTube-kanaal Vrije Vogels doet hij daar verslag van. "Ik zoek maatschappelijke thema's op internet of in de krant", zegt Van der Meulen. "Als ik zie dat er iets niet klopt, dan duik ik erin. Zoals nu." In de aflevering op YouTube is ook te horen hoe Sven geëmotioneerd een collega belt als hij tijdens zijn zoektocht naar pedofielen kinderporno krijgt toegestuurd.