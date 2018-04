Provincie lobbyt stevig voor behoud gevangenissen Veenhuizen

VEENHUIZEN - Gedeputeerde Henk Brink gaat morgen naar Den Haag om over de gevangenissen in Veenhuizen te praten.

Brink praat met de directeur van het ministerie over de gevangenissen en het open houden van Norgerhaven. De Noorse gevangenen die daar nu zitten, vertrekken deze zomer.Staatssecretaris Teeven van Justitie deed toen de Noren kwamen de toezegging aan de Tweede Kamer dat Norgerhaven na het vertrek van de Noren gewoon weer gevuld gaat worden met Nederlandse gevangenen.Het gesprek op het ministerie is een kennismaking, maar Brink wil ook 'aftasten hoe minister Sander Dekker in de wedstrijd zit.' Dekker wil tot nu niet zeggen of hij zich aan de toezegging van Teeven gaat houden. De minister wil voor de zomer een plan maken over de toekomst van Veenhuizen. Dekker wil daarbij de totale capaciteit van alle gevangenissen meenemen. Dat levert in Veenhuizen onrust op in de twee gevangenissen die nu nog open zijn.Maandag bezoekt Sander Dekker de gevangenissen in Veenhuizen. Voorafgaand daaraan heeft de minister bestuurlijk overleg met Gedeputeerde Staten en burgemeester Klaas Smid van Noordenveld.