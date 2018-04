Bijzonder eerbetoon met colonne vrachtwagens voor zieke trucker

Meneer Raaijmakers is zichtbaar ontroerd (foto: RTV Drenthe/Robert Jansema)

BOVENSMILDE - Een bijzonder eerbetoon voor de zieke vader van Annie Raaijmakers uit Bovensmilde. Ze verraste de oud-chauffeur vandaag met een grote colonne vrachtwagens, die ze heeft opgetrommeld via Facebook.