Straf voor Hoogevener die vriendin mishandelde in bijzijn kind De rechtbank in Assen (foto: archief RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Voor het mishandelen van zijn vriendin in het bijzijn van hun jongste dochter, is een 31-jarige man uit Hoogeveen veroordeeld tot een celstraf van 52 dagen, waarvan 50 dagen voorwaardelijk.

De Hoogevener hoeft die andere twee dagen niet meer door te brengen in de gevangenis, omdat hij deze al heeft vastgezeten nadat zijn vriendin aangifte deed.



Op 30 januari kregen de twee in de kinderkamer ruzie over onder meer schulden. Volgens de vrouw werd ze met de vuist geslagen, geschopt en geduwd.



‘Overdonderd’

De man beweerde tijdens het verhoor bij de politie zijn vriendin alleen te hebben geduwd en één keer te hebben geslagen. In de rechtbank kwam hij hierop terug: “Ik schaamde me en durfde daarom niet te zeggen wat er echt gebeurd was. Maar haar verhaal klopt. Er bleek een huisuitzetting aan te komen en er waren allemaal schulden waar ik niks vanaf wist. Ik was helemaal overdonderd.”



Relatietherapie

De man is al eens eerder veroordeeld voor huiselijk geweld. De mishandeling gebeurde terwijl de Hoogevener in twee proeftijden liep, wegens veroordelingen in 2015 en 2016. De vriendin van de man had de rechtbank een brief geschreven, waarin ze vroeg om haar vriend niet te veroordelen.



De twee zijn nog bij elkaar en in relatietherapie. Het Openbaar Ministerie besloot wel tot vervolging over te gaan om de geweldscyclus te doorbreken. “Mensen moeten thuis veilig zijn”, zei de officier van justitie daarover.



Proeftijden

De rechter vond een gevangenisstraf niet in het belang van zijn vriendin en kinderen, onder meer omdat de man kostwinner is. Daarom veroordeelde ze de man tot een grotendeels voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van twee jaar. Daarnaast legde ze een ambulante behandeling en een meldplicht op. Beide proeftijden worden met een jaar verlengd.