Uitbreiding Lelystad Airport stapje dichterbij

ASSEN/LELYSTAD - Het lijkt erop dat Lelystad Airport toch de gewenste uitbreiding kan realiseren.

Volgens een aangepast rapport van de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) zijn er geen verdere problemen ontdekt. Daarmee lijken de eerste commerciële vluchten vanaf 2020 mogelijk. In eerste instantie bleken er fouten te zitten in het milieueffectrapport.De onafhankelijke Commissie m.e.r. onderzocht of in het aangepaste rapport goed is beschreven wat de gevolgen zijn van langdurig laag vliegen van en naar het vliegveld. De locatie is nu nog in gebruik voor kleine zakelijke en recreatieve vliegtuigen en er worden onder meer vlieglessen gegeven.Inwoners van onder meer Overijssel en Gelderland zijn niet blij met het feit dat vliegtuigen van en naar Lelystad relatief laag komen aanvliegen. Ook inwoners van Drenthe maken zich zorgen, omdat Zuidwest-Drenthe in beeld was voor een laagvliegroute.Actiegroepen uit verschillende provincies hebben zich in maart samengevoegd onder de naam Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegroutes (SATL). In een gemeenschappelijke boodschap stellen ze dat Lelystad Airport pas open mag als alle laagvliegroutes van tafel zijn en er daadwerkelijk acceptabele, veilige en hinderarme routes zijn ontwikkeld voor het vliegverkeer van en tot aan de start- en landingsbaan. RTV Oost meldt dat actiegroep HoogOverijssel aan juridische stappen denkt om de uitbreiding van Lelystad Airport alsnog tegen te houden.