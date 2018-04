Deel dit artikel:











Gedetineerde gooide bak met poep over bewaker: 'Cadeautje voor jou!' Een gedetineerde die poep naar zijn bewaker gooide, moet daar vier weken voor zitten (foto: Pixabay.com)

ASSEN/TER APEL - Voor het gooien van een bak met menselijke uitwerpselen over een bewaker van de gevangenis in Ter Apel, moet een 51-jarige man uit Rotterdam vier weken zitten. De man zat al achter de tralies. In 2013 is hij door de rechtbank in Assen ook al veroordeeld geweest na een aanval op een bewaker.

De man heeft de vrouwelijke bewaker in Ter Apel 'rechtstreeks mishandeld en ten diepste vernederd', zei de rechter. De officier had zes weken celstraf geëist tegen de man die met poep en pies zou hebben gegooid.



'Nooit iets voor mij gedaan'

De man liep 5 augustus vorig jaar zonder reden op de bewaakster af. Zij was met meerdere collega's in een open ruimte. "Ik heb een cadeautje voor jou", zei de man en overgoot de vrouw met een bak vol met zijn eigen uitwerpselen. De vrouw had voor hem nog nooit iets gedaan, was zijn verklaring. De hevig onthutste vrouw werd meteen opgevangen door collega's. De strontgooier moest voor veertien dagen de isoleercel in, waarna hij werd overgeplaatst naar de gevangenis in Vught. "En daar zijn ze minder vriendelijk", zei de rechter.



Walgelijke gedraging

De advocaat van de man pleitte voor belediging. Ook vond ze de strafeis veel te hoog. Maar daar dacht de rechter anders over. "Deze walgelijke gedraging is mishandeling." De vrouwelijke bewaarder is door het voorval letterlijk ziek geworden. Zij heeft haar werk nog niet kunnen hervatten.



Ook in Assen veroordeeld

De geschiedenis van de man lijkt zich met deze zaak te herhalen. In 2013 veroordeelde de rechtbank in Assen de man tot zeven jaar cel, omdat hij in de gevangenis in Hoogeveen een vrouwelijke cipier probeerde te doden door haar over een reling te gooien. Een medegevangene kon een val van zeven meter hoogte verijdelen. De van oorsprong Kaapverdiaanse man zat op dat moment een straf uit voor poging tot doodslag.



Terwijl de vrouw op de grond lag, bleef de man op haar inschoppen. Zij brak destijds vijf ribben en een arm.