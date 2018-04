Deel dit artikel:











Assenaar die straatroof pleegde blijft vastzitten Een politieagent onderzoekt de overval (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - De 21-jarige Assenaar die in januari werd opgepakt na een straatroof in zijn woonplaats, blijft voorlopig vastzitten. Dit besloot de rechtbank in Assen vandaag tijdens de eerste pro-formazitting.





Pistool

De man wordt ervan verdacht op 19 januari op de Oude Hoofdvaartsweg in Assen twee plaatsgenoten te hebben bedreigd met een pistool of een op een vuurwapen lijkend voorwerp. "Ik wil je wiet, je geld, je spullen, ik wil alles", zei de man daarbij. Uit de dagvaarding blijkt verder dat zijn slachtoffers onder meer een identiteitskaart, een of meer bankpasjes, sleutels, sigaretten en een jas moesten afgeven.



De advocaat van de 21-jarige man vroeg tijdens de zitting om schorsing van de voorlopige hechtenis. De man verblijft momenteel in een gesloten inrichting voor jongeren in Veenhuizen.

De rechtbank ging niet mee in het verzoek om schorsing omdat ze het recidiverisico als hoog inschat, voornamelijk door de verslavingsproblematiek van de man. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat vooralsnog gepland op 26 juni.