Anique Snijders in plaats van Johan Koster wethouderskandidaat VVD Midden-Drenthe

BEILEN - Een opmerkelijk besluit bij de VVD van de gemeente Midden-Drenthe: de partij schuift lijsttrekker Anique Snijders naar voren als wethouderskandidaat. Dit, terwijl Johan Koster, voormalig voorzitter van Beleef Beilen, tijdens de verkiezingscampagne voor deze positie werd gepresenteerd.

Het besluit is gisteren genomen. Koster noemt de wijziging 'jammer'. "Maar dit is het beste voor de gemeente Midden-Drenthe." Over waarom hij geen wethouderskandidaat meer is, laat hij zich liever niet uit.Momenteel zijn de VVD, de PvdA, het CDA en Gemeentebelangen Midden-Drenthe in gesprek voor het vormen van de coalitie . In het geval Snijders wethouder wordt, schuift Hans Klaassens door naar de gemeenteraad.Snijders wil eveneens niet ingaan op de reden van het besluit. Wel zegt ze de mogelijke nieuwe baan als een mooie uitdaging te zien.