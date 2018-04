Verdachten drugslab Nieuw-Amsterdam langer in cel

NIEUW-AMSTERDAM - Twee verdachten in de zaak rond het drugslab in Nieuw-Amsterdam blijven langer vastzitten. De politie ontdekte de drugsfabriek op vier april na een onderzoek van de politie in Den Bosch.

Het laboratorium was helemaal ingericht , maar nog niet in gebruik. Ook in Friesland en Noord-Brabant werden invallen gedaan. De politie hield in totaal zes verdachten aan. Vier van het zijn inmiddels op vrije voeten, maar blijven verdachten.De raadkamer van de rechtbank Oost-Brabant heeft vandaag besloten dat een 47-jarige man uit Den Bosch 90 dagen langer vast blijft zitten. Het voorarrest van een 56-jarige man uit Oost-, West- en Middelbeers is met 14 dagen verlengd.Het aantal ontmantelde drugslaboratoria in Noord-Nederland was jarenlang stabiel. Het varieerde volgens de politie tussen de twee à drie per jaar. In 2017 was er een stijging te zien, toen werden zes drugslabs ontdekt. Een van die productielocaties bevond zich in Drenthe.De teller staat dit jaar al op vier ontmantelde laboratoria, waarvan drie in Drenthe. In Zuidlaarderveen werd eind maart een installatie voor het maken van synthetische drugs ontmanteld, een week later gebeurde dat in Nieuw-Amsterdam en vlak daarna in Zuidlaren