Sneeuwwitje en Robin Hood smelten samen tot noordelijke theaterproductie Eeen gedeelte van de cast van de voorstelling 'Sneuwitje en en stuk Zeven Dwergen' (foto: Judith van der Meulen)

ASSEN - We kennen allemaal het sprookje 'Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen'. Daar is sinds kort een variatie op: 'Sneuwitje en een stuk of Zeven Dwergen'. Het is een nieuwe voorstelling die eind dit jaar in de theaters te zien is. Vanmiddag was de aftrap in theater De Nieuwe Kolk in Assen met een persconferentie.

Alina Kiers is een van de acteurs. "Het stuk bestaat uit een combinatie van Sneeuwwitje en de legende van Robin Hood. Het gaat vooral om de lol en spelplezier. Er zit ook veel muziek in en de cast bestaat uit topacteurs uit het noorden. Zo doet cabaretier Bert Visscher mee."



Valse heks

Visscher, die een valse heks speelt, kijkt uit naar de show. "Het belooft echt een feestje te worden. Ik speel een echte zeikvrouw, misschien wel op mijn lijf geschreven. Maar ik moet het script nog krijgen. Maar de eerste berichten zijn goed!"



De familievoorstelling, geregisseerd door Jack Nieborg, is vanaf december in acht noordelijke schouwburgen te bekijken, die samenwerken in het project. Volgens de makers is er ook een dosis romantiek en liefde in het stuk, dat het licht in de donkere dagen rondom kerst brengt.