Bibian Delger uit Emmen gekroond tot provinciaal voorleeskampioen van Drenthe

ASSEN/EMMEN - Bibian Delger van basisschool De Diedeldoorn uit Emmen heeft vandaag de provinciale finale van De Nationale Voorleeswedstrijd gewonnen. Ze las een fragment voor uit het boek 'Juffrouw Pots' van Tosca Menten.

Door de winst neemt de 11-jarige Bibian het stokje over van Raoul Schaapman . Ze kreeg een bokaal en bos bloemen uit handen van Jette Klijnsma, commissaris van de Koning.Op 23 mei zal de Emmense de provincie Drenthe vertegenwoordigen tijdens de 25ste landelijke finale van De Nationale Voorleeswedstrijd in de schouwburg van Amstelveen. De uiteindelijke winnaar mag zich een jaar lang ‘De Nationale Voorleeskampioen 2018’ noemen. Daarnaast wordt De Nationale Voorleeskampioen een jaar lang kinderdirecteur van het Kinderboekenmuseum.De leerlinge moest het opnemen tegen maar liefst twaalf kinderen uit de provincie. Eerst op school, daarna in de kwart- en halve finales en vervolgens tijdens de provinciale finale. De provinciale finale is georganiseerd door Biblionet Drenthe.De Nationale Voorleeswedstrijd is een initiatief van Stichting Lezen in samenwerking met de bibliotheken. De organisaties hebben als doel het lezen onder jongeren te bevorderen.