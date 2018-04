Verdachte steekpartij Emmen blijft in cel

In januari vond er een steekpartij in de wijk Emmerhout in Emmen plaats (foto: Persbureau Meter)

ASSEN/EMMEN - De man die wordt verdacht van betrokkenheid bij een steekpartij aan de Laan van de Marel in Emmen, blijft vastzitten. Hij wordt ervan verdacht in januari een 22-jarige plaatsgenoot met een mes te hebben gestoken.

Bij de steekpartij waren meerdere mannen betrokken. Wat er zich precies in de woning aan de Laan van de Marel heeft afgespeeld is nog onbekend.De 36-jarige Emmenaar raakte die avond zelf zwaargewond en moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Het slachtoffer wordt er nu van verdacht de 22-jarige man die ook gewond raakte bij de steekpartij met een mes in nek of rug te hebben gestoken. "De mensen die mij hebben gestoken lopen vrij rond, terwijl ik vastzit. Hoe dan?", vroeg de verdachte zich vandaag in de rechtbank af. Volgens zijn advocaat ging het om noodweer en verdedigde de 36-jarige man zichzelf.De advocaat van de man vroeg tijdens de zitting om de voorlopige hechtenis van de verdachte op te heffen. De rechtbank zag dit niet zitten vanwege het vluchtgevaar en een matige onderbouwing. Daarnaast legde de advocaat van de Emmenaar diverse onderzoekswensen neer, maar de rechtbank wees ook deze verzoeken af. Zo vond de rechtbank de onderzoekswensen te weinig onderbouwd en moeilijk te beoordelen, omdat er nog geen definitief proces-verbaal ligt.De inhoudelijke behandelingen van de zaken tegen beide verdachten staan vooralsnog gepland op 19 juni.