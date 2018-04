DNA-test toont aan dat schapen gedood zijn door wolf

ASSEN - Velen vermoedden het al, maar nu is het bevestigd door een DNA-test: het was de wolf die in het weekend van 24 en 25 maart schapen doodbeet op verschillende plaatsen in onze provincie.

De Wageningen University nam monsters af bij twaalf gedode schapen in Zuidwolde, Oosterhesselen en Benneveld. Hieruit blijkt dat de schapen door een wolf zijn doodgebeten. Dat meldt het Dagblad van het Noorden Voor de schapenhouders betekent dit dat zij recht hebben op een compensatie. Een taxateur onderzoekt wat de schade is bij de gedupeerden. De getaxeerde schade wordt volledig uitgekeerd.Ondanks dat er nu duidelijkheid is over de situatie, is gedupeerde Eise Boersme niet opgelucht. Boersma vond 26 maart zes dode texelaars op zijn land. "Ik wist dat het een wolf was, het moest alleen nog even officieel worden vastgesteld."Hij hoopt vooral op een goede afwikkeling van de schade. "Het zijn dassenkoppen, dat zijn redelijk dure schapen. Volgend jaar konden ze bij de ram in. We moeten nu afwachten hoe Faunabeheer het verder afwerkt. Ik hoop dat dat goed gaat gebeuren."