Openluchtzwembad Westerbork opent deuren alvast vanwege zomerse temperaturen Zwembad De Boskamp (foto: RTV Drenthe)

WESTERBORK - Omdat de zon morgen in volle glorie schittert, gaat openluchtzwembad De Boskamp in Westerbork vervroegd open. Het is daarmee het eerste openluchtbad in Drenthe waar je een frisse duik kunt nemen.

Eigenlijk konden bezoekers pas 28 april met een badhanddoek onder de arm naar De Boskamp, maar omdat het kwik morgen kan stijgen tot 28 graden, is besloten het zwembad vervroegd te openen.