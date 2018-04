Drentse weggebruikers kunnen de N34 weer op

De waarschuwingsborden worden weer opgeruimd nu de N34 weer open is (foto: Van Oost Media)

De 34 is weer open (foto: archief RTV Drenthe)

COEVORDEN - Het verkeer vanuit de provincie Drenthe kan sinds vanavond weer gebruik maken van de N34. De weg lag er tussen de rotonde Witte Paal en de N343 ongeveer zo'n vijf weken uit.

Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming was de weg van 12 maart tot en met 20 april afgesloten voor al het verkeer. De weg werd vernieuwd en verbreed.De weg is twee dagen eerder dan gepland opengegaan. Vanwege de werkzaamheden langs de weg geldt voorlopig nog een maximum snelheid van 80 kilometer per uur.Nu deze ronde er op zit, worden de toe- en afritten van de drie tunnels afgebouwd. De N34 hoeft hiervoor niet afgesloten te worden. Deze werkzaamheden duren tot en met juni 2018. Daarna zijn de tunnels Lentersdijk, Willemsdijk en Boshoek klaar voor gebruikt.