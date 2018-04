Groen gas maken zonder afval of uitstoot: het kan!

HOOGEVEEN - Groen gas winnen uit dierlijke mest zonder uitstoot of afval en ook nog eens zeer hoogwaardige koolstof overhouden? Uit onderzoek blijkt dat het kan. De eerste fabriek kan in 2019 in Emmen draaien.

Het idee komt van het Hoogeveense bedrijf Stercore. Vandaag presenteren de uitvinders van Stercore de onderzoeksresultaten op het provinciehuis. Hun namen: Hans Jansen en Richard Kusters."Simpel gezegd: we kopen mest, dat drogen we eerst. Die overgebleven droge stof moet altijd dezelfde kwaliteit hebben, anders lukt het niet", zegt Jansen. "Dan stoppen we het in een vergasser waar we het zuurstofloos verbranden. Het groene gas komt dan vrij. Van dat gas maken we aardgaskwaliteit en we leveren het vervolgens aan het aardgasnet. De hoogwaardige koolstof blijft aan het eind van de productie over. Er komt niks vrij: geen ammoniak en geen geur. Het water dat vrijkomt, gebruiken we om de koolstof - die heel warm is - te behandelen en dat gaat dus in de koolstof zitten."Er wordt in ons land al jaren groen gas gewonnen in vergisters. Probleem daarvan is dat er altijd reststoffen overblijven en dat er behalve mest ook voedsel in de vergister gaat.De eerste fabriek van Stercore moet komen op het Emmtec-terrein. "Daar zitten wel een paar grote energieverbruikers. De fabrieken daar verbruiken 12.000 kubieke meter aardgas per uur, daarvan kunnen wij 3.000 kuub per uur vervangen door groen gas." De fabriek in Emmen kost 36 miljoen euro. Volgens Jansen is tweederde van dat geld al gedekt zonder steun van banken.De hoogwaardige koolstof die gewonnen wordt, is volgens Hans Jansen zeer geschikt als bodemverbeteraar. "Het bevat mineralen die goed opneembaar zijn. Het kan grotendeels kunstmest vervangen. Kunstmest is een chemisch product en het maken kost heel veel energie en veroorzaakt vervuiling. Met het gebruik van koolstof kan de kunstmestproductie omlaag. Wij willen dit vooral exporteren naar landen met voedingsarme bodems, maar het zal ook in ons land te koop zijn. Bijvoorbeeld in potgrond en tuinaarde, voor thuis of in de tuinbouw."Als de fabriek in Emmen goed, draait wil Stercore een tweede fabriek bij Havelte beginnen. "Met het groene gas dat daar gemaakt wordt, kan bijvoorbeeld de grasdrogerij in Ruinerwold van energie worden voorzien. Grasdrogen kost heel veel energie. Grasdrogerijen stoken nu nog op kolen. Goedkoop, maar zeer milieuvervuilend vanwege de CO2 uitstoot", zegt Jansen.De nieuwe fabriek produceert relatief veel groen gas. Volgens Jansen is vorig jaar in heel Nederland 95 miljoen kuub groen gas geproduceerd. De fabriek in Emmen kan 20 miljoen kuub per jaar produceren. Stercore wil uiteindelijk op meerdere plekken in ons land fabrieken bouwen. Dicht bij de gasafnemers en dicht bij de leveranciers van mest. Hans Jansen ziet daarom in Brabant veel mogelijkheden vanwege de varkensmest.Maar ook aan de Drentse grens, want veel Duitse mest van vlak over de grens wordt helemaal naar Polen geëxporteerd. Met fabrieken in heel Nederland kan 1 miljard kubieke meter gas worden geproduceerd. Een aanzienlijk deel van het mestoverschot in ons land kan hiermee worden opgelost.Het onderzoek naar de nieuwe groengaswinningsmethode kostte ruim vier ton. De provincie Drenthe droeg bijna twee ton bij aan dat onderzoek