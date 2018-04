Deel dit artikel:











Nog voor de zomer schadeprotocol kleine Drentse gasvelden Voorzitter van Ab Bruintjes van het Platform Mijnbouwschade met naast hem gedeputeerde Tjisse Stelpstra (foto: RTV Drenthe) Bij de avond waren zo'n dertig Drentse aardbevingsgedupeerden (foto: RTV Drenthe)

GROLLOO - Er komt op korte termijn een protocol voor aardbevingsschade van kleine Drentse gasvelden. Dat zei gedeputeerde Tjisse Stelpstra woensdagavond tijdens een informatiebijeenkomst van het Platform Mijnbouwschade in Grolloo.

Stelpstra was aanwezig om vragen te beantwoorden van de kleine dertig Drentse aardbevingsgedupeerden die op de avond waren afgekomen. De gedeputeerde gaf verder een inkijkje in de gesprekken die hij voert met minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.



“Er wordt op dit moment hard gewerkt aan dat protocol voor kleine gasvelden. Het zou mooi zijn als dat inderdaad voor de zomer komt en dat wij daar nog ons oordeel over kunnen geven“, zei Stelpstra na afloop van de avond.



Drenthe kent meerdere kleine gasvelden. In een aantal daarvan wordt nu gas gewonnen door de NAM. Het gaat om de gasvelden bij Assen, Vries en Eleveld. Ook bij Wapse zit in een gasveld, daar wordt gewonnen door de Canadese gasproducent Vermilion.



Heftige reacties

Onder de Drentse gedupeerden van gasvelden van zowel de NAM als Vermilion heerst veel wantrouwen richting overheden. Stelpstra kreeg een aantal emotionele betogen voor de voeten geworpen. "Ik begrijp dat ook. Het is ook goed om dat hier zelf te horen. Ik kan natuurlijk niet op alle gevallen ingaan en ik ben ook blij dat ik heb kunnen uitleggen wat wij als provincie doen. En dat wij er boven op zitten", aldus Stelpstra.



Stelpstra was uitgenodigd door het Platform Mijnbouwschade die de avond organiseerde. "Ik denk dat het belangrijk is dat de gedupeerden het gevoel krijgen dat ze gehoord worden door de provincie. En dat is al een hele stap", zei voorzitter Ab Bruintjes van het Platform Mijnbouwschade uit Koekange.



Luisterend oor

Bruintjes denkt dat het in Stelpstra een luisterend oor heeft gevonden voor de problemen die er leven bij de aardbevingsgedupeerden. "Ik denk dat er op ambtelijk niveau nog heel veel moet gebeuren, maar we gaan daar met volle vaart in."



Het Platform Mijnbouwschade hoopt op korte termijn een subsidie van de provincie te ontvangen om de werkzaamheden en bekendheid verder uit te bouwen. Stelpstra gaf aan dat daar inmiddels gesprekken over worden gevoerd.