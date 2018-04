Dost met Sporting naar finale Portugese beker

Bas Dost in duel om een bal in het bekerduel tegen FC Porto ((foto: EPA/ANTONIO COTRIM)

VOETBAL - Een dag nadat hij bedankte voor het Nederlands elftal heeft Bas Dost met zijn club Sporting Portugal de finale van de Portugese beker bereikt. In de return van de halve finale tegen FC Porto won Sporting na het nemen van strafschoppen.

Na negentig stond het in de return van de halve finale 1-0 voor Sporting, na een hele late treffer van Coates. Het betekende voldoende voor de thuisclub om er een verlenging uit te slepen, want de heenwedstrijd (bij FC Porto) eindigde in 1-0.Bas Dost speelde de gehele negentig minuten en de eerste helft van de verlenging en werd daarna gewisseld ten faveure van Doumbia. Maar net als Dost kreeg ook zijn vervanger geen kans om te scoren en dus moesten penalties de beslissing brengen.Sporting schoot alle strafschoppen raak, terwijl FC Porto de eerste penalty miste (Marcano schoot hard op de paal).