Barak uit Tweede Wereldoorlog verhuist mogelijk naar Groningen

TIENDEVEEN - Een barak uit de Tweede Wereldoorlog verhuist binnenkort mogelijk van Tiendeveen naar Kamp de Beetse in Sellingen, net over de provinciegrens. Vrijwilligers van het kamp willen de barak 'terughalen' om bezoekers beter te laten zien hoe mensen er tijdens de oorlog leefden.

De barak stond eerder al in Sellingen, maar niet op Kamp de Beetse. De verhuizing is onderdeel van een groter plan, meldt RTV Noord . "Het is onze bedoeling om het kamp weer op te bouwen, en het zoveel mogelijk te laten lijken op hoe het er vroeger uitzag", zegt Peter Stadens van de werkgroep Kamp de Beetse.Een barak uit de Tweede Wereldoorlog verhuizen is nogal wat anders dan het laten bezorgen van de gemiddelde bestelling uit een internetwinkel. Het 'pakketje' wordt dan ook niet door zomaar een bedrijf verhuisd: het leger wordt ervoor ingezet."We zijn heel blij dat we steun hebben van Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Die hebben aangegeven dat het transport door Defensie gedaan kan worden", zegt Stadens. Het leger gebruikt de verhuizing op haar beurt weer als oefening.Voordat dat gebeurt, moet de barak worden afgebroken. "Daarvoor worden er uitvoerig foto's van gemaakt. Het wordt heel nauwkeurig gedemonteerd. Het voordeel is wel dat ze destijds als een soort bouwdozen in elkaar zijn gezet. Dus we kunnen het 'afpellen', en daarna opnieuw opbouwen in ons kamp", zegt Stadens erover.Een hele operatie dus, maar volgens Stadens is het het waard. "Het is echt een authentieke barak van de werkverschaffing. Die werkverschaffing heeft het kamp ook opgezet, in 1935. Bovendien heeft een soortgelijke barak eerder op het kamp gestaan."Voordat het zover is, moet de gemeenteraad van Westerwolde nog wel instemmen met de plannen. Wethouder Giny Luth (Gemeentebelangen) wil een krediet van 30.000 euro beschikbaar stellen. De gemeenteraad beslist op 9 mei of dat doorgaat.