'Assen maakte geheim politierapport openbaar'

ASSEN - De gemeente Assen heeft ten onrechte een geheim politierapport openbaar gemaakt, meldt Dagblad van het Noorden.

In het rapport staat beschreven waarom de politie in september vorig jaar een huis in de Rolderstraat binnenviel en wie de bewoners zijn. Agenten vonden bij de inval drugs in het huis. Burgemeester Marco Out sloot de woning vervolgens voor drie maanden.Volgens Dagblad van het Noorden was het rapport gevoegd bij openbare stukken van de algemene commissie bezwaarschriften. De huurbaas van het huis aan de Rolderstraat maakte namelijk bezwaar tegen de tijdelijke sluiting van de woning, omdat hij geld misloopt. In de krant erkent de gemeente Assen de fout.