Gedeputeerde Henk Brink: Het mag niet gebeuren dat die gevangenissen verdwijnen

VEENHUIZEN/DEN HAAG - Gedeputeerde Henk Brink gaat vandaag naar Den Haag om over de toekomst van gevangenissen Norgerhaven en Esserheem in Veenhuizen te praten. Hij wil duidelijk maken dat die gevangenissen niet moeten verdwijnen.

Minister Sander Dekker komt maandag naar het dorp, maar Brink gaat nu alvast naar het ministerie toe om daar met wat ambtenaren te praten. "Dekker heeft gezegd om voor de zomer met een rapport te komen met zijn visie op de toekomst van de gevangenissen in ons land. Wat komt er in te staan en hoe kijkt men daar tegenaan? Ik hoop daar vandaag wat meer helderheid over te krijgen."Minister Dekker neemt komende zomer een besluit over de toekomst van de gevangenissen. In het gevangenisdorp maken de mensen zich zorgen over mogelijke sluiting van de gevangenissen.Brink hoopt Den Haag te overtuigen om de gevangenissen open te houden in het belang voor het dorp Veenhuizen. "We hebben het over honderden banen aan werkgelegenheid. Nu de Noren vertrekken, moeten we extra alert zijn. Veenhuizen ademt gevangenissen uit. De gevangenis staat goed bekend, iedereen is er tevreden over en de kwaliteit is top. Dekker moet dat zelf ook zien en hij heeft maandag driekwart dag de tijd om alles te bekijken in Veenhuizen.""Kijk", legt de gedupeerde uit, "in een grote stad kun je een gevangenis sluiten. Daar blijft de stad wel stad om. Natuurlijk ben je dan wel wat banen kwijt. Maar Veenhuizen: het mag niet gebeuren dat daar die gevangenissen verdwijnen. En wij hebben al veel ingeleverd in Veenhuizen en wij hebben ook al veel ingeleverd in Drenthe als je Hoogeveen meetelt."Brink is van mening dat minister Dekker zijn eigen mening moet vormen over wat Veenhuizen is. "Laten we hem gewoon vrijlaten. Hij moet zelf zien hoe er gewerkt wordt en wat voor dorp het is. Natuurlijk ligt er druk op, maar hij moet zelfstandig een keuze kunnen maken over hoe je met de toekomst van gevangenissen kunt omgaan. Hij moet de ruimte hebben om die keuze te kunnen maken. Het is voor ons natuurlijk helder hoe die keuze moet zijn. Wij zullen er ook alles aan doen als de keuze anders wordt: wij willen dat de gevangenissen openblijven."