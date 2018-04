Wat je altijd al wilde weten over de zorg in Duitsland

ASSEN - De provincie Drenthe steekt duizenden euro's in het nieuwe project Common Care. Daarbij wordt gekeken hoe Nederland en Duitsland elkaar kunnen helpen op het gebied van zorg.

Lees hier meer over het project Common Care

Maar kunnen we nú eigenlijk al gebruik maken van de Duitse gezondheidszorg en hoe dan? Joost Wessels van het UMCG beantwoordt vijf vragen voor ons.In principe staat het je vrij om naar een ziekenhuis in Duitsland toe te gaan, legt Wessels uit. "Patiënten hebben het recht op gezondheidszorg over de Europese grens.""Patiënten hebben recht op vergoeding van de zorg. Maar let op: de tarieven in Europa kunnen verschillen en daardoor de vergoedingen ook. Dit kan betekenen dat de patiënt een deel van de zorg zelf moet betalen als bijvoorbeeld het tarief in ander Europees land hoger is dan in Nederland.""Dat is de eigen afweging van een patiënt. Capaciteit of afstand kunnen factoren zijn", zegt Wessels. Moet je dus een bepaalde behandeling ondergaan en zijn er lange wachttijden bij de Nederlandse ziekenhuizen, dan kun je het dus over de grens proberen.Er wordt weleens beweerd dat de kwaliteit van de gezondheidszorg in Duitsland hoger is dan in Nederland. Volgens Wessels gaat dat niet altijd op. "De kwaliteit is prima, op sommige punten misschien wel beter dan in Nederland, op sommige punten iets minder." Wil je voor een specifieke behandeling naar Duitsland, dan zou je vooraf dus kunnen kijken hoe een bepaald ziekenhuis is beoordeeld op de tak van zorg die je nodig hebt."De positie van een huisarts is anders dan in Nederland. In Nederland is de huisarts de poortwachter van de zorg, in Duitsland niet. In Duitsland houdt een specialist vaak spreekuur in zijn praktijk aan huis en gaat met de patiënt naar het ziekenhuis als een medische ingreep noodzakelijk blijkt", aldus Wessels.