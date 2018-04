Deel dit artikel:











In bussen van Qbuzz kun je vanwege de veiligheid straks alleen nog pinnen Steeds meer bussen van Qbuzz schaffen het betalen met contant geld in de bus af (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Qbuzz start dit jaar met het afschaffen van contant geld in een groot aantal bussen. Vanaf juni kan er alleen gepind worden in de bussen van Q-link blauw. In het najaar volgen de overige Q-link-lijnen en de stadsbussen van Emmen.

De aanschaf van nieuwe en snelle pinapparatuur in bussen maakt deze ontwikkeling mogelijk, tot tevredenheid van Qbuzz. "Dit is een heel mooie stap om het contant geld terug te dringen en hiermee het veiligheidsgevoel van onze chauffeurs te vergroten."



Betalingsprobleem leidt tot incidenten

Qbuzz heeft na een landelijke golf van incidenten de sociale veiligheid in het openbaar vervoer in Drenthe en Groningen onderzocht. "Gebleken is dat de toename van incidenten met name een Randstedelijk probleem is; in de noordelijke regio is juist een dalende tendens te zien. In Groningen en Drenthe zijn, net als op landelijk niveau, betalingsproblemen vaak de aanleiding voor incidenten."



"Het is duidelijk dat de incidenten die te maken hebben met contant geld op de bus een enorme impact hebben op chauffeurs en afbreuk doen aan hun gevoel van veiligheid. Het doel van Qbuzz is om de hoeveelheid contant geld in de bus stapsgewijs steeds verder te beperken en op termijn volledig af te schaffen. Immers, ieder incident is er één te veel", aldus de vervoersmaatschappij.



Kaartaanbod

Het kaartaanbod in de bus wijzigt volgens Qbuzz niet door het afschaffen van contant geld in de bus. "De bekende Eurokaartjes en dagkaarten blijven te koop bij de buschauffeur. Afrekenen kan met de pinpas. Met een contactloze betaling gaat dit een stuk sneller dan een contante betaling. Naast een groter gevoel van veiligheid, zorgt het pinnen in de bus hiermee ook voor meer gemak voor de chauffeur en passagiers."