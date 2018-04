Deel dit artikel:











Woningbouwplannen op plek oud ING-kantoor in Emmen Er komen vijftien stadswoningen aan de Wilhelminastraat in Emmen (foto: Google Streetview)

EMMEN - Er komen vijftien stadswoningen op het terrein van het voormalig ING-kantoor aan de Wilhelminastraat in Emmen.

Geschreven door Janet Oortwijn

Het oude kantoorpand wordt dan gesloopt. Op de dan vrijkomende ruimte wil Van Wijnen Projectontwikkeling vijftien energiezuinige woningen neerzetten.



'Verpauperd terrein aanpakken'

De gemeente Emmen is blij met het initiatief van Van Wijnen. "Dit terrein aan de Wilhelminastraat is een verpauperd gebied dat we graag willen aanpakken", aldus wethouder Jisse Otter.



Op dit moment staat het ING-pand bekend als Huize Spoorloos. In 2007 kraakte een groep jongeren het kantoorpand en wordt het gebruikt als voedselbank en weggeefwinkel. Als Van Wijnen aan de slag gaat met de locatie, moeten de krakers weg.



Oude brandweerkazerne

Ook heeft deze projectontwikkelaar interesse in het westelijke deel van de voormalige brandweerkazerne. Het gaat om het deel tussen het gebied waar door Geveke dertig woningen gebouwd worden en de Hondsrugweg. Concrete plannen van Van Wijnen hiervoor zijn er nog niet.



De komende maanden gaat Van Wijnen de plannen verder uitwerken. Daarna wordt besloten of dit definitief gemaakt kan worden.