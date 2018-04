Deel dit artikel:











'Nieuw festival in Veenhuizen wordt geen Pauperparadijs 2.0' Het festival wordt de opvolger van het Pauperparadijs (foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe)

VEENHUIZEN - Festival Veenhuizen, Muziek en Verhalen. Dat is de naam van een nieuw, meerdaags festival dat deze zomer wordt gehouden in Veenhuizen.

"De aanleiding is dat het Pauperparadijs een heel groot succes was. Het zou mooi zijn als we dat succes kunnen doorzetten. Dat hoeft niet perse in dezelfde vorm. Maar we willen heel graag recht doen aan Veenhuizen en de omgeving", vertelt Rineke Marwitz van de organisatie.



"De provincie had de wens om een hoogwaardig muzikaal aanbod te creëren in Noord-Nederland, want op dat gebied is er relatief weinig te doen hier."



Klassieke muziek en verhalen

Het festival moet geen Pauperparadijs 2.0 worden, vertelt Marwitz. "De insteek is licht klassieke muziek. Het moet ook kleinschalig zijn. We gaan veel werken met kamermuziekachtige settings. Maar je moet ook denken aan orkesten."



Naast de muziek is er veel aandacht voor verhalen. Veenhuizen heeft een rijke geschiedenis en die wordt verteld tijdens het festival. "Daarom zijn er vertellers. Die vertellen bijvoorbeeld het verhaal van het Vierde Gesticht. Daarover worden zeven verhalen verteld, aan de hand van muziek."



Duizenden bezoekers

De organisatie hoopt op duizenden bezoekers. "We willen het festival laagdrempelig houden qua kosten. Daartoe zijn we heel goed in staat, aangezien we een bijdrage krijgen van de gemeente Noordenveld en de provincie."



Het festival is op vrijdag 13 en zaterdag 14 juli. "We beginnen vrijdag om vijf uur 's middags met een talkshow, een openingsconcert en een muzikale verrassingsact. De zaterdag wordt een bomvolle festivaldag van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Voor de zaterdag willen we dagkaarten verkopen die tussen de 25 en 30 euro kosten."



De bedoeling is dat het festival een jaarlijks terugkerend evenement wordt. De organisatie wil volgend jaar ook de zondag meepakken.