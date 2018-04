Deel dit artikel:











Automobilist gewond bij botsing met vrachtwagen De automobilist is naar een ziekenhuis gebracht (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Een automobilist is vanmorgen gewond geraakt bij een ongeluk in Assen.

Op de Doctor A.F. Philipsweg kwam de bestuurder in botsing met een vrachtwagen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Hoe de gewonde eraan toe is, is niet bekend. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht.