Stelling: Sporten onder werktijd moet kunnen

ASSEN - Fitte werknemers zijn productiever en zijn minder vaak ziek. Dat blijkt uit onderzoek van de Leeds Metropolitan University.

Volgens het onderzoek gaan werknemers die onder werktijd sporten ook makkelijker om met collega's en voelen ze zich tevredener.Teamleider Jannie Vermeulen van Consultant Sport&Zaken vindt verplicht sporten op het werk te ver gaan. Maar: "in Zweden is sporten op het werk veel normaler. De overheid steekt er ook geld in. Hier ben je als bedrijf bijzonder als je sport aanbiedt, daar is het haast gek als je dat niet doet", zegt ze in Gezondheid&Co van Dagblad van het Noorden.De Nederlandse werknemer is soms moeilijker te overtuigen. "Tegen mensen zeggen dat ze moeten sporten omdat het gezond is, werkt hier niet. Bedrijven moeten het positief brengen, benadrukken dat ze dit aanbieden omdat ze de werknemers waarderen."Wat vind jij? Moet sporten in de baas zijn tijd kunnen? Of is dat onzin en doe je dat maar na werktijd?