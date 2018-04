'We gaan vandaag ruimschoots over het dagrecord van 24,4 graden heen'

ASSEN - Het is niet de vraag of het dagrecord voor vandaag verbroken gaat worden, maar met hoeveel graden. Dat zegt RTV Drenthe-weerman John Havinga.

rtvdrenthe.nl/weer

De hoogst gemeten maximumtemperatuur, sinds het begin van de metingen, ligt voor 19 april op 24,4 graden. Dat was in 1988. "We gaan daar vandaag ruimschoots overheen. Ik verwacht een maximumtemperatuur van 27 of 28 graden. Wellicht komen we lokaal in de buurt van 29 graden."Volgens Havinga is dat uitzonderlijk warm, maar niet extreem. "In de maand april, dus op andere dagen dan 19 april, werd het wel eens eerder 27 of 28 graden. De hoogste temperatuur in de maand april is 28,8 graden. Dat record is van 15 april 2007. Of we dat gaan halen, betwijfel ik, dat moeten we echt vanmiddag gaan zien."1. 28,8 graden op 15 april 20072. 28,0 graden op 21 april 19683. 27,7 graden op 22 april 19964. 27,4 graden op 25 april 20075. 27,2 graden op 30 april 19936. 27,2 graden op 26 april 20077. 21,1 graden op 29 april 19878. 26,7 graden op 21 april 19969. 26,7 graden op 30 april 196310. 26,7 graden op 14 april 2007