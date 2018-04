Weer minder mensen met een WW-uitkering

ASSEN - Het aantal mensen met een WW-uitkering in onze provincie is afgelopen maand opnieuw afgenomen.

Het gaat om een daling van 2 procent ten opzichte van februari. In Drenthe hadden in maart in totaal nog 11.248 mensen een uitkering. Dat komt neer op 4,8 procent van de beroepsbevolking.In vergelijking met precies een jaar geleden daalde het aantal uitkeringen met 23,5 procent. Met name in de landbouw, horeca en in de bouwsector gaat het steeds beter.Kun je het kaartje niet bekijken? Klik dan hier