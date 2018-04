Deel dit artikel:











Nieuw gezondheidscentrum in Coevorden heet 'De Veltstroom' Het voormalige waterschapsgebouw van Coevorden wordt een gezondheidscentrum (foto: Steven Stegen/RTV Drenthe) Doktersassistente Anja Eggen (midden) bdeacht de naam Veltstroom (foto: Saxenburgh Groep)

COEVORDEN - 'De Veltstroom' is de naam van het nieuwe gezondheidscentrum in Coevorden. Het centrum komt in het voormalige waterschapsgebouw.





Eggen is assistente bij huisartsenpraktijk Meander en bedacht de naam van het gezondheidscentrum. De Saxenburgh Groep - eigenaar van het complex - schreef een prijsvraag uit, waarbij medewerkers hun suggesties konden insturen.



