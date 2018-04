Doe jij mee met de eerste nationale bijentelling?

ASSEN - Een vogeltelling kennen we, maar komend weekend is er ook een bijentelling. Het is de eerste nationale bijentelling, georganiseerd door onder meer Landschapsbeheer Drenthe.

"De laatste jaren gaat het niet goed met de wilde bijensoorten in Nederland en die zijn heel hard nodig en belangrijk", vertelt Stefan Pronk van Landschapsbeheer Drenthe.Met de telling moet duidelijk worden waar de bijen vliegen en welke soorten er vliegen."Heel veel mensen kennen de honingbij. Maar in Nederland hebben we 375 soorten wilde bijen. Die vliegen om ons heen, in de achtertuin en in parken." Het is natuurlijk lastig om die soorten allemaal te onderscheiden."Via nederlandzoemt.nl kun je een telformulier vinden. Daar staan de meest bekende soorten op. Aan de hand van zoekkaarten kun je in de achtertuin op onderzoek uitgaan", vertelt Pronk. Bovendien vliegen niet alle 375 soorten die in Nederland voorkomen, nu in de tuinen. Afhankelijk van het seizoen vliegen er verschillende soorten.Pronk heeft nog wel wat tips over hoe je het best de bijen kunt tellen. "Het is handig om in je border bij de bloemen rustig te gaan zitten om te kijken wat er zoal voorbijvliegt. Of misschien is er bij je in de buurt een insectenhotel. Ga daar eens kijken wat er heen en weer vliegt."Het gaat dus niet zo goed met de bijen in ons land. En dat heeft meerdere oorzaken. Pronk: "Mensen betegelen hun tuinen en het onderhoud van het groen door gemeentes is intensiever geworden. Op heel veel veel plekken is het aantal bijen schrikbarend achteruitgegaan." Bijen zijn juist wel heel belangrijk, bijvoorbeeld voor de landbouw, benadrukt Pronk.De resultaten van de telling komend weekend worden verzameld en gebruikt om een verspreidingskaart te maken, waarop je kunt zien welke bijen op welke plekken voorkomen. Als de telling een succes blijkt, komt er volgend jaar een vervolg.