Sporten onder werktijd: 'Lichamelijke duurzaamheid is ook wat waard'

TYNAARLO - Hoe fitter het personeel, hoe meer je eraan hebt. Uit onderzoek blijkt dat sportende werknemers productiever zijn en minder verzuimen.

Sporten onder werktijd moet kunnen

Steeds meer bedrijven voeren daarom een uurtje hardlopen of fitness onder werktijd in. Een daarvan is IT-bedrijf New Nexus in Tynaarlo.Volgens Marijn Boelens van New Nexus bevalt het sporten onder werktijd erg goed. "Met name omdat we vanuit IT-oogpunt een zittend beroep hebben. Ik merk het ook aan mijzelf: als ik de hele dag stilzit, ben ik aan het einde van de dag toch wat murw. Als ik tussen de middag kan sporten, ben ik toch een stuk fitter om ook de middag weer aan te kunnen."Boelens zegt dat zijn bedrijf er niet echt regels voor heeft. "Het gebeurt gewoon een beetje. We hebben sowieso een aantal abonnementen bij sportscholen. Mensen gaan tussen de middag vaak sporten in plaats van een lange lunch. Je eet dan een broodje achter je bureau. We hebben daar niet echt afspraken over gemaakt, anders dan dat we het heel erg stimuleren om te bewegen. Als dat sport is of een stuk wandelen tijdens werktijd, is dat geen probleem. Het is belangrijk dat je uit je zithouding komt."Het bedrijf verplicht de werknemer niet om te sporten onder werktijd. "Maar wij stimuleren het wel heel erg. Wij vinden vanuit het bedrijf duurzaamheid heel belangrijk. Dan heb je het over je auto's en het gebouw, maar lichamelijke duurzaamheid is ook wat waard. Goed zorgen voor je mensen en zorgen dat mensen fit kunnen blijven is belangrijk als organisatie."Boelens merkt dat mensen productiever zijn als ze hebben gesport. "We meten dat niet, maar we merken wel dat er veel energie in de organisatie is. Dat heeft zeker te maken met het feit dat ze 's middags kunnen sporten. Je bent een stukje fitter, dat draagt zeker een steentje bij. Het ziekteverzuim is altijd al laag geweest binnen het bedrijf. Dat ligt zo rond de 1 procent."Hij raadt sporten onder werktijd zeker aan. "Dat hangt natuurlijk ook af van in welke branche je werkzaam bent. Bij een zittend beroep helpt het. Als je al heel veel beweegt of actief bent vanuit je werk, is het misschien wat anders. Dan zou het verlichtend kunnen werken voor je gedachten, om je gedachten te verzetten."