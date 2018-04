College rond in Aa en Hunze: Gemeentebelangen met VVD en GroenLinks

GIETEN - Ze zijn eruit in Aa en Hunze met de coalitievorming. Grote winnaar Combinatie Gemeentebelangen vormt samen met GroenLinks en VVD het college.

Henk Heijerman is namens Gemeentebelangen weer wethouder, Co Lambert voor GroenLinks, en nieuwkomer in het college is Bas Luinge van de VVD. Hij was lijsttrekker voor de VVD en was de afgelopen periode raadslid.Het nieuwe college van Aa en Hunze en het coalitieakkoord zijn zojuist gepresenteerd in het gemeentehuis in Gieten.Combinatie Gemeentebelangen, die als grootste partij de onderhandelingen aanvoerde, ruilt met deze coalitie het CDA in voor de VVD. Volgens Henk Heijerman doet de samenstelling recht aan de verkiezingsuitslag in Aa en Hunze.Gemeentebelangen sloeg deze raadsverkiezingen weer een slag, en ging van 8 naar 10 zetels. De VVD won een zetel en werd met 4 zetels de tweede partij in Aa en Hunze, terwijl de vorige coalitiepartner CDA van 2 naar 1 zetel zakte. "En daarmee was het CDA geen logische coalitiepartner meer, ook al is er altijd goed samengewerkt", stelt Heijerman.GroenLinks handhaafde zich in Aa en Hunze met twee zetels. De partij doet weer mee in het college, "omdat er afgelopen periode een prima samenwerking was met Co Lambert", vindt Heijerman.