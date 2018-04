Deel dit artikel:











Veroorzaker dodelijk ongeluk A37 deze zomer voor de rechter De ravage na het ongeval op de A37 (foto: archief Persbureau Meter)

ASSEN/HOOGEVEEN - Hij wilde helpen bij een ongeluk, maar moest dat met de dood bekopen. De 43-jarige Kasper Wulff uit Hoogeveen kwam in december 2016 om bij een ongeluk op de A37. Ruim anderhalf jaar later, op 24 juli, moet de veroorzaker zich verantwoorden voor de rechtbank in Assen.

Geschreven door Jeroen Kelderman





De man belt met zijn familie om hulp te vragen, terwijl de politie de weg gedeeltelijk afzet. Wulff schiet zijn vader onmiddellijk na het telefoontje te hulp, maar als hij eenmaal op de plaats van het ongeluk is, gaat het verschrikkelijk mis.



Een 50-jarige man uit Elim merkt de politieauto die de weg afzet te laat op en knalt er bovenop. Vervolgens botst zijn voertuig tegen de auto van de vader van Wulff. Kasper heeft geen schijn van kans en overlijdt op de plaats van het ongeluk.



