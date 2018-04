Deel dit artikel:











Race tegen de klok voor horeca-ondernemers club Limbo in Emmen Eigenaren Jeffrey Mol en Ruben Neehoff op het dakterras (foto: Janet Oortwijn / RTV Drenthe) Er wordt nog druk gewerkt (foto: Janet Oortwijn / RTV Drenthe) De bar in de club (foto: Janet Oortwijn / RTV Drenthe) De laatste puntjes worden op de i gezet op het dakterras (foto: Janet Oortwijn / RTV Drenthe)

EMMEN - De vloer wordt nog gelegd en de bouwcontainers zijn nog niet verdwenen voor de ingang van club & restaurant Limbo in het centrum van Emmen.

Geschreven door Janet Oortwijn

Toch opent de club dit weekend aan het Raadhuisplein, in het pand waar voorheen het Krijco-casino zat. "Het wordt nog wel even doorwerken vannacht en morgen, maar dan ziet het er prima uit voor de gasten", aldus Ruben Neehoff uit Ter Apel. "De komende weken gaan we de rest afmaken."



'Droom die uitkomt'

Samen met Jeffrey Mol uit Emmen is hij eigenaar van Limbo. De horeca-gelegenheid is een tapasrestaurant dat dagelijks om elf uur open zal gaan. De club is in de weekenden geopend. "Op de vrijdag willen we werken met speciale concepten, zoals het uitnodigen van bands of concerten. Op zaterdag is het echt een club. In het weekend kan je hier bijna 24 uur terecht", lacht de eigenaar.



Voor beide ondernemers komt een droom uit. "Jeffrey is DJ en draait zo'n 180 keer per jaar door het hele land en ook wel in Europa", legt Neehoff uit. "Ik organiseer evenementen en daar ben je altijd op locatie en bouw je nooit iets op. We wilden allebei iets permanents neerzetten."



'Toplocatie'

Het pand van duizend vierkante meter is volgens de eigenaren de perfecte locatie. "We zitten op een toplocatie zo aan het nieuwe Raadhuisplein dat steeds levendiger en bruisender wordt."



En of het concept aan gaat slaan? "Honderd procent", zegt Neehoff zelfverzekerd. "We horen altijd van jongeren dat er te weinig te doen is in Emmen qua uitgaan. Daar sluit onze club met een speciale cocktail- en shotbar, die nergens anders in Emmen is, perfect op aan."



Morgen is er een opening voor genodigden en vanaf zaterdag is Limbo toegankelijk voor het grote publiek.