Emmenaar Peter Middendorp komt met roman over moord op Marianne Vaatstra

EMMEN - 'Jij bent van mij', zo heet de nieuwe roman van Emmenaar Peter Middendorp. Het boek is gebaseerd op de zaak rond de verkrachting van en moord op de 16-jarige Marianne Vaatstra uit Zwaagwesteinde, in 1999.

Die zaak bleef jarenlang onopgelost. Velen zochten de dader in het nabijgelegen asielzoekerscentrum, zegt RTV Noord . Dertien jaar na de moord bleek dankzij DNA-onderzoek dat Jasper S., vader van een gezin uit Oudwoude, de dader was.Schrijver en journalist Middendorp raakte al vroeg bij de zaak Vaatstra betrokken. HP/De Tijd stuurde hem in 1999 naar Zwaagwesteinde om een reportage te schrijven over de kwestie. Toen Jasper S als dader werd aangehouden, was hij daar opnieuw."Ik ben toen naar het huis van de moordenaar gereden. Een boerderij. En wat ik zag was voor mij schokkend gewoon", vertelt de schrijver."Voor het raam hingen mooie handgemaakte gordijntjes, een verzorgd hek om de tuin. Ik was toen zelf net vader geworden en ik begon me voor te stellen hoe zich daar die dertien jaar een gezinsleven had afgespeeld. Ik heb er toen een column overgeschreven en ik wist ook meteen dat het een roman moest worden."In 'Jij bent van mij' kruipt Middendorp in de huid van de verkrachter, moordenaar en jonge vader. "Het is vooral het idee dat zo'n dader ook een vader kan zijn. Ik vond het krankzinnig om me dat voor te stellen. Zodoende is het een boek geworden over vaderliefde die doorgaat onder alle omstandigheden, ook als ze heel ernstig zijn zoals in dit geval."Dat Middendorp kan schrijven is geen geheim meer en blijkt ook uit zijn nieuwste roman. Wat 'Jij bent van mij' vooral bijzonder maakt is dat we het verhaal lezen door de ogen van de verkrachter en moordenaar. Dertien jaar lang loopt hij rond met zijn verschrikkelijke geheim. Het maakt het lezen soms tot een akelige ervaring."Dat heb ik als schrijver ook ervaren", vertelt Middendorp. "Maar mijn werk is tegelijkertijd ook een ambacht. Kan je goed schrijven of niet? Het is een verschrikkelijk boek natuurlijk. Als je als vader zoiets gedaan hebt en je leest dat hij daarna zijn dochtertje in bad doet dan gebeurt er niks, maar het voelt niet goed. Tommy Wieringa zei dat het boek een lange, koude huivering is. En ik ben wel blij dat het af is.""Als schrijver doe ik verslag van de gesteldheid van de mens", vervolgt Middendorp."En ook als dat pijn doet probeer ik dat gewetensvol te doen. De ander heeft het niet altijd gedaan, zoals meestal wordt gedacht. Iedereen geeft de ander altijd de schuld, ikzelf als eerste. De werkelijkheid heeft meerdere lagen. We kunnen wel denken dat 'het kwaad' zoiets doet, maar in werkelijkheid is het je buurman."Vrijdag wordt 'Jij bent van mij' gepresenteerd in boekhandel Godert Walter aan de Oude Ebbingestraat in Groningen.