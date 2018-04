Deel dit artikel:











Wat wordt de Drentse fietsschool van het jaar? De jaarlijkse wedstrijd 'Drentse fietsschool van het jaar' begint weer (foto: ANP/Koen Suyk)

ASSEN - Basisscholen en middelbare scholen strijden ook dit jaar om de titel 'Drentse fietsschool van het jaar'. Deze wedstrijd wordt gehouden in kader van de campagne 'Op fietse naar school'.

Om kans te maken op de winst, moeten scholen alles uit de kast halen om te laten zien dat zij de leerlingen motiveren om fietsend naar school te gaan. Kinderen op scholen in de gemeente Noordenveld plakken bijvoorbeeld elke keer een sticker als ze op hun stalen ros naar school zijn gekomen. Ook worden de klaslokalen daar volgehangen met fietssleutelborden.



Gedeputeerde Henk Brink is enthousiast over de initiatieven van de scholen: "Een mooi voorbeeld voor andere scholen in onze provincie. Als dé fietsprovincie van Nederland vinden wij fietsen belangrijk voor kinderen en jongeren", zegt Brink.



"Niet alleen omdat het bijdraagt aan een betere gezondheid en omdat het duurzaam is, maar ook omdat de kinderen zo leren deel te nemen aan het verkeer en ze door te fietsen hun belevingswereld vergroten."



De scholen kunnen zich tot 31 mei aanmelden.