Kopschopper krijgt jaar cel De man is veroordeeld tot een jaar cel (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Voor het trappen tegen het hoofd van iemand die bewusteloos op de grond lag, is een 29-jarige man uit Noordscheschut veroordeeld tot een jaar cel. Hiervan is de helft voorwaardelijk.

De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Deze ernstige mishandeling gebeurde in mei 2014. De zaak is sterk verouderd, daardoor viel de straf lager uit dan gangbaar is.



Het gevecht was in het centrum van Hoogeveen, waar de man op stap was. Een camera registreerde de mishandeling. Het slachtoffer werd tegen de grond geslagen door een man. Een tweede man kwam ineens rennend in beeld en schopte de liggende persoon tegen het hoofd.



Het duurde een poos voordat het duidelijk wie de kopschopper op beeld was. De andere man, een 21-jarige Hoogevener, werd in december 2014 veroordeeld voor zijn aandeel. Hij kreeg een celstraf van anderhalf jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Hij wees de man uit Noordscheschut aan als de man die de schoppen uitdeelde.



Naast de mishandeling is de man ook veroordeeld voor een inbraak in een telefoonwinkel in de Grote Kerstraat in Hoogeveen en een poging tot brandstichting van een auto in Hoogeveen in 2016. De inbraak en brandstichting pleegde de man samen met een 22-jarige man uit Tiendeveen. Die kreeg een werkstraf van 100 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden opgelegd.