Deel dit artikel:











Frederiksoord maakt laatste dingen af voor koningsbezoek De voorbereidingen voor het koningsbezoek zijn in volle gang (foto: RTV Drenthe)

FREDERIKSOORD - De straten zijn geveegd, plantjes gepoot en de tribune staat klaar. Frederiksoord zet vandaag de laatste puntjes op de i voor het bezoek van Koning Willem-Alexander. Hij komt morgen naar de kolonie voor de viering van het tweehonderd-jarig bestaan van de Maatschappij van Weldadigheid.

Geschreven door Ineke Kemper

De koning begint morgen bij huis Westerbeek. Daar is tweehonderd jaar geleden in 1808 de kolonie gesticht door Johannes van den Bosch. Daarna gaat de vorst door naar de voormalige tuinbouwschool waar hij een aantal projecten te zien krijgt. Hij eindigt een stukje verderop bij het nieuwe Huis van Weldadigheid.



Het pauperparadijs

"Er staat een tribune met duizend zitplaatsen en Koning Willem-Alexander kijkt dan naar een theaterstuk van het Pauperparadijs." aldus Hijlco Komen. Hij zit namens de bewoners van de koloniën in het comité dat het programma heeft vastgesteld. En Komen heeft er zin in. "Nee geen zenuwen, echt niet. We hebben er vooral heel veel zin in."



Op TV Drenthe kunt u morgen live meekijken naar het bezoek van de koning. De uitzending begint om half twaalf. Op Radio Drenthe wordt u vanaf kwart over elf op de hoogte gehouden.