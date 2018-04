Deel dit artikel:











Vandaag warmste 19 april ooit gemeten in Drenthe Vandaag werd het 28,4 graden (foto: Pixabay)

ASSEN - Het is vandaag de warmste 19 april ooit gemeten. Het record stond op 24,4 graden, en dat is met gemak uit de boeken gegaan door de temperatuur van vanmiddag: de thermometer tikte rond 16.00 uur de 28,4 graden aan in Eelde.

Hiermee komt deze dag op plaats twee van de warmterecords in de maand april. RTV Drenthe-weerman John Havinga spreekt van een 'uitzonderlijk hoge temperatuur'. De hoogste van deze maand ooit gemeten is 28,8 graden.



Vroeg in het jaar

"Met de 28.4 graden is het de eerste zomerse dag van het jaar. En dat is vroeg voor de tijd van het jaar. Vanavond wordt het een zwoele zomeravond met zo'n 23 à 24 graden", zegt Havinga. "Vannacht blijft het helder en komt er een zwakke wind uit het zuiden. Morgenochtend rond 07.30 uur daalt het kwik naar zo'n 12 graden."



Morgen is het gemiddeld zo'n 24 graden in onze provincie. Zaterdag zakt het kwik naar zo'n 18 tot 20 graden. "De dag erna neemt de temperatuur weer een sprongetje en komt die uit op zo'n 24 graden. In de loop van diezelfde dag komt er bewolking, is er een kans op een bui en komen er 's avonds waarschijnlijk pittige onweersbuien", aldus Havinga.



Wisselvallig en koel

"Volgende week is het wisselvallig en koel, zoals het normaal gesproken in april is. De temperatuur komt dan rond de 13 à 15 graden te liggen."