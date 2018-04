Deel dit artikel:











'Als Michael van der Mark hier wint, kan mijn weekend niet meer stuk' Michael van der Mark deelt handtekeningen uit (foto: RTV Drenthe/Karin Mulder) Alle superbikemannen staan erin! (foto: RTV Drenthe/Karin Mulder)

MOTOSPORT - De matadoren van het WK Superbike moeten morgenvroeg om 9.45 uur voor het eerst aan de bak op het TT Circuit voor de vrije training. Vanmiddag namen ze op de Brink in Assen nog even de tijd voor de fans. En vooral Michael van der Mark had het druk. De populaire Rotterdammer gaat komend weekend op jacht naar z'n eerste overwinning in het WK Superbike.

Geschreven door Karin Mulder

"Met de motor is het goed en met mij is het goed. Dus ik kan niet wachten tot ik morgen van start kan gaan. Ik ben ook blij met het mooie weer. Onderweg naar Spanje had ik nog sneeuw. Maar dit is beter voor de fans en ook voor de teams. Anders is er zoveel onzekerheid. Nu weet je wat je moet doen", aldus Van der Mark.



'Superbikes dichterbij de gewone mens'

Lianne Grevink uit Assen is een echte Superbike-fan. Ze komt al 25 jaar op het TT Circuit en kijk liever naar de Superbikes dan naar de MotoGP. "Het is de spanning. En dit zijn straatmotoren, die kun je gewoon in de winkel kopen. Dus het ligt veel dichterbij de 'gewone mens'. Er gaat ook minder geld in om. De TT is een grote poppenkast. Ook superspannend, zeker tegenwoordig. Maar dit heeft toch wat meer met de gewone mens te maken dus dit is gewoon veel spannender."



'Alles klopt bij Jonathan Rea'

Jonathan Rea is The man to beat. Hij won de laatste drie wereldtitels en gaat nu na zes races aan de leiding. "Hij zit in de flow. Alles klopt bij hem. Hij heeft het dit jaar wel moeilijker. Maar ik denk zeker dat hij op z'n best is nu", zegt Van der Mark die zelf op de zesde plaats staat.