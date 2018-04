Deel dit artikel:











Veulen doodgebeten bij Valthe Een veulen is doodgebeten in Valthe (foto: Pixabay.com)

VALTHE - In een weiland in Valthe, achter de Hunzebergen, is een doodgebeten veulentje gevonden.

In het weiland lag gescheurd vlees. De maag van het veulen is eruit gegeten. Het is nog onduidelijk door wat voor dier het veulen is aangevallen. Volgens de politie worden sporen en DNA onderzocht om te kijken of er sprake is van een aanval door een wolf.