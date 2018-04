File op A28 door ongeluk drietal auto's

FLUITENBERG - Op de A28 is vanavond een drietal personenauto's betrokken geraakt bij een verkeersongeval. Dit gebeurde bij de afrit Fluitenberg. Door het ongeluk is er zo'n zes kilometer file ontstaan.

Een van de drie auto's sloeg over de kop en belandde in de berm. De tweede auto, met caravan, kwam op de vluchtstrook tot stilstand. De derde botste tegen de vangrail in de middenberm.De A28 is bij de afrit Hoogeveen-Fluitenberg afgesloten, om de hulpverlening en de bergers ruimte te geven.