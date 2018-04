Deel dit artikel:











NDC Mediagroep neemt videobedrijf Pro-Time over NDC Mediagroep is onder andere uitgever van Dagblad van het Noorden (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - De NDC Mediagroep neemt het bedrijf Pro-Time Broadcast over. NDC Mediagroep is de uitgever van een aantal kranten in het noorden van Nederland.





Pro-Time maakt vooral videoproducties en werkt onder meer voor de NOS, RTL en RTV Drenthe. Dit meldt het Dagblad van het Noorden Pro-Time maakt vooral videoproducties en werkt onder meer voor de NOS, RTL en RTV Drenthe.