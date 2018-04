DNA-onderzoek dode schapen: 'Het gaat in elk geval om twee verschillende wolven'

ASSEN - Niet één, maar minstens twee wolven trokken de afgelopen tijd door Drenthe. Dat blijkt uit het DNA-onderzoek dat BIJ!2 uitvoerde bij negen dode schapen die op verschillende plekken in onze provincie werden gevonden.

"Op basis van het DNA-onderzoek kunnen we concluderen dat er in alle gevallen sprake is van een wolf. Uit het onderzoek blijkt ook dat het gaat om in elk geval twee verschillende wolven", vertelt woordvoerder Edwin Schras van BIJ12.Om te kijken waar de wolven vandaan komen, heeft de provincie opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de herkomst van de dieren.Nu er zeker is dat er een wolf in Drenthe is wil de provincie met LTO Noord, schapenhouders en natuurbeschermende organisaties om tafel om te kijken welke maatregelen genomen moeten worden.De terugkomst van de wolf zorgt voor onrust bij schapenhouders. Gedeputeerde Henk Jumelet wil graag in gesprek met BIJ12 om te kijken wat er moet gebeuren om de schade die ze oplopen nog sneller kan worden opgelost. Daarnaast wil hij met verschillende partijen om tafel om uit te vinden wat er nog meer moet gebeuren.“Het is duidelijk dat de wolf terug is in Drenthe. We weten niet of de wolf zich ook daadwerkelijk gaat vestigen in Drenthe. Om met alle scenario’s rekening te houden is het goed om met elkaar in gesprek te gaan over wat ons en partners te doen staat. De wolf is een beschermde diersoort en tegelijkertijd is er zorg bij schapenhouders over de schade."Wat zijn maatregelen die je kunt nemen tegen de opkomende wolf? Omdat de wolf vooral 's nachts leeft is het slim om de dieren 's avonds op stal te zetten. Als je snel in actie moet komen tegen een rondzwervende wolf kun je fladderlinten plaatsen. Het is een tijdelijke oplossing, maar het is handig in geval van schade om te voorkomen dat de dader terugkeert en nog een schaap pakt.Beter is het om eerder maatregelen te nemen. Geen enkele oplossing biedt 100 procent zekerheid, maar de kans dat de wolf een schaap of ander dier pakt is een stuk kleiner.Zo kun je elektrische rasters plaatsen van 120 centimeter hoog. Plaats ze ook langs sloten en beken want een wolf is een goede zwemmer. Ook vaste gaasrasters zijn een oplossing. Veel schapenweides hebben al zo'n afzetting die gemakkelijk wolvendicht gemaakt kunnen worden door bovenop stroomdraad te plaatsen.Daarnaast kun je ook kuddewaakhonden inzetten. Vaak gebeurt dit samen met het plaatsen van de rasters. Minpunt is dat de honden niet erg vriendelijk zijn en ze daarom niet ingezet kunnen worden op plekken waar veel mensen komen. Ook maken ze veel lawaai en is het inzetten op plekken waar veel mensen wonen ook niet handig.